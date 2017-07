Roses analitza la situació del sector comercial per a engegar actuacions per a millorar

L'Ajuntament de Roses va començar la setmana passada les tasques per analitzar la situació del sector comercial. Es faran enquestes a clients i establiments per a l'elaboracio d'un estudi que forma part del Pla d'acció de desenvolupament del sector a l'Alt Empordà. Està previst presentar un pla per a millorar la seva situació competitiva, marcant objectius estratègics i actuacions per a quatre anys.

El pla es desenvoluparà en dues parts. En una primera fase s'elaborarà una diagnosi de la situació a la comarca, es definiran els objectius estratègics i es redactarà el pla d'actuacions comarcals a quatre anys vista, d'acord amb les necessitats del municipi.

D'altra banda, a partir de la valoració dels potencials llocs de treball es crearà el mapa d'ocupació del comerç i es determinaran els processos formatius necessaris per tal que les persones del territori puguin ocupar aquests nous llocs de treball.