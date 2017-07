Sant Climent Sescebes defensa al jutjat els pagaments a l´AMI

Sant Climent Sescebes (Alt Empordà) ha defensat aquest dimarts al Jutjat Contenciós Número 1 de Girona que va pagar les quotes de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) complint amb "la voluntat dels veïns" del municipi. El judici s'ha celebrat arran de la demanda interposada per la Delegació del govern espanyol a Catalunya contra l'Ajuntament pels imports de 75 euros anuals abonats a l'entitat el 2015 i el 2016. L'advocat del consistori, Joaquim Oliva, manté que l'actuació és legal i reclama que es desestimi el recurs. Ni el lletrat ni l'alcaldessa del municipi, Olga Carbonell, entenen per què se'ls ha portat al jutjat per aquests pagaments i, en canvi, no s'ha impugnat ni l'adhesió a l'entitat ni els abonaments fets entre 2012 i 2014. L'advocada de l'Estat, en canvi, considera que el consistori no ha respectat el principi de "neutralitat", que s'ha excedit en les seves competències i que ha destinat diners públics a una associació que té com a única finalitat la independència de Catalunya.