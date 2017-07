Sra. Felip sigui sincera i digui que mai va voler el festival

No faci malabarismes Sra. Felip. La responsabilitat de la pèrdua del Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres és seva, del seu equip i de la manca de lideratge que arrossega. A Figueres ens quedem sense festival, sense museu i sense una projecció internacional perquè així ho ha decidit vostè.

Vostès sra. Felip, els convergents, són els únics responsables. I ho són perquè van decidir plegar-se a les exigències de la CUP i sacrificar del pressupost municipal del 2017 les partides econòmiques destinades a realitzar els estudis i projectes per encaixar el Museu del Circ a la ciutat. És vostè la que va acordar amb la CUP, amb la més absoluta opacitat, eliminar del pressupost els 150.000 euros previstos pel Museu del Circ. I ho va fer sabent perfectament que això implicava la immediata desaparició del Festival.

És vostè que ha formalitzat un estrany pacte entre neoconservadors i anticapitalistes per suprimir el Festival del Circ. És vostè que ha acceptat les esmenes dels cupaires per paralitzar el projecte i encara que ho intenti vendre a l'opinió pública com que aquesta era l'única opció possible sap, com ho sabem tots els veïns de Figueres, que això no és veritat. Perquè no necessitava els vots de la CUP per tirar endavant el pressupost.

No calia suprimir el Festival del Circ, Sra. Felip. Però vostè i el seu equip van decidir claudicar a les exigències dels anticapitalistes a canvi de res. I així, de la nit al dia, ens vam trobar que neoconservadors i anticapitalistes havien quedat units per suprimir un dels millors esdeveniments culturals d'àmbit mundial. De debò que és aquest el model econòmic que vol per a Figueres?

Ha sigut la seva covardia el que ens ha fet perdre un festival estratègic. I potser que reconegui que hi hem perdut molt. La ciutat ha sortit perdent. El Festival del Circ havia contribuït en molt poc temps a la projecció internacional i nacional de la ciutat, gràcies a l'impuls, la tenacitat, el treball incansable i el talent d'un promotor i el seu equip que havien aconseguit consolidar-lo entre els 5 millors del món. Del món! I en aquest mateix poc temps vostès, els convergents, han aconseguit consolidar-se com els pitjors gestors de la ciutat.

I ara no vulgui enganyar tothom, sra. Felip. No vulgui enganyar el promotor, no vulgui enganyar els regidors del ple, no vulgui enganyar els veïns, i no vulgui enganyar les administracions. Ara no faci veure que l'interessa el festival presentant una moció perquè quan ha tingut l'oportunitat de conservar-lo, no ho ha fet. Digui-ho clar, digui que no el volia, que no ha cregut mai en aquest festival. Ja sabem que el seu govern ni sap cap on va, ni on està, ni té projecte de ciutat. Però si no saben gestionar, sempre poden marxar. El que no és lògic és que facin fora els bons gestors, com el promotor del Festival, perquè Figueres lamentarà per sempre la pèrdua d'aquest fenomen mundial. Perquè ho era.