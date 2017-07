Un nou vídeo difondrà la Badia de Roses arreu del món

Un nou vídeo promocional de la Badia de Roses s'espera difondre arreu del món. Forma part del nou material promocional, juntament amb un web, per donar a conèixer la marca després d'haver entrat a formar part fa quatre anys del Club de les Badies més Belles del Món.



Roses, Sant Pere Pescador, l'Escala i Castelló d'Empúries treballen per donar a conèixer a cada racó del planeta aquest entorn i que la marca la Badia de Roses sigui reconeguda internacionalment. La tasca per a publicitar-la és continua.



Amb el llançament del nou web i vídeo es pretén promoure les qualitats de la Badia de Roses, els seus Parcs Natural, la seva història i la cultura. Inclou imatges inèdites de la Badia i visualitzacions aèries del litoral. També s'hi poden veure celebracions com el Terra de Trobadors o festivals de música.







Badia de Roses from Visit Sant Pere Pescador on Vimeo.

El club de les badies

Els continguts que s´han destacat són: béns culturals com els dòlmens, civilitzacions grega i romana, la Ciutadella de Roses, les viles medievals i el poble fluvial de Sant Pere Pescador. Un altre aspecte que es valora molt positivament al Club de les Badies és l'entorn natural, de què podem destacar els tres parcs naturals: Cap de Creus, Aiguamolls de l'Empordà i el Montgrí.Al web es poden trobar, així com informació de les activitats econòmiques, els ports esportius i marines, l'esport i turisme actiu, la gastronomia i l'agenda dels quatre municipis.El Club de les Badies més Belles del Món va ser creat el 1997 a Berlín i actualment en formen part 38, entre elles Roses. Sis estan a Àfrica, deu a Àsia, tres a Amèrica del Nord, tretze a Europa i sis a Amèrica del Sud. L´objectiu és preservar i promoure la seva riquesa. Per fer-ho, hi treballen les poblacions dels 26 països on se situen.Des del web del club també disposa d'imatges i material promocional de les badies. A l'inici del web Roses és una de les tres imatges que apareix.