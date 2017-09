Cellers contra l´exclusió social

Vincular territori, vi i sensibilitat social. Aquest és l'objectiu de la Verema Solidària, una iniciativa que vol acabar amb l'exclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual. Per fer-ho possible ha posat en marxa una sèrie d'accions destinades a recaptar fons per a dues entitats que treballen per la integració sociolaboral i la qualitat de vida d'aquestes persones. Per una banda, la Fundació Astrid-21, activa a les comarques gironines, i per l'altra la Fundació Mas Albornà de Vilafranca del Penedès.



Quatre cites diferents

Durant el mes de setembre s'han programat un total de quatre veremes repartides en diverses zones. Dues a l'Empordà, i dues més al Penedès. La primera d'aquestes va tenir lloc la setmana passada al celler altempordanès de *La Vinyeta, en la qual un públic majoritàriament familiar va ocupar el centenar de places que hi havia disponibles per aquell dia.

Les pròximes seran al Penedès, el 16 i 17 de setembre als cellers Credo i Raventós i Blanc, respectivament. La darrera de les trobades tornarà a celebrar-se a la demarcació de Girona, en aquesta ocasió de la mà del Celler Cooperatiu d'Espolla el 30 de setembre.

A data d'avui, Verema Solidària ha recaptat 11.700 euros mitjançant la campanya de micromecenatge, un 260% sobre la recaptació mínima que s'havia fixat. L'objectiu ara és apropar-se el màxim possible als 18.000 euros de recaptació òptima que permetrien cobrir les peticions de finançament que van fer les entitats socials escollides per millorar la vida de joves i gent gran amb discapacitat intel·lectual. Vuit de cada deu euros que aportin els participants es destinaran a les fundacions, i els dos euros restants cobriran les despeses d'estructura i de la pàgina del micromecenatge.

La verema no és l'única activitat que es proposa, sinó que es pot participar a partir d'altres vies. Una de les opcions és la realització d'un tast amb Josep Roca, un dels millors sommeliers del món, que oferirà una jornada presentant els vins de la Verema Solidària durant el pròxim mes de maig del 2018. Una altra de les possibles contribucions és la compra del vi de la Verema Solidària, que estarà elaborat amb el raïm collit i a punt per a la primavera vinent.



Els projectes finançats

La Fundació Astrid-21 vol posar en marxa el projecte Construint oportunitats, que forma i acompanya joves amb discapacitat intel·lectual perquè puguin integrar-se a l'empresa ordinària. Pel que fa a la Fundació Mas Albornà, engegarà el programa Senectus, que millora la qualitat de vida i la inclusió social de gent gran del mateix col·lectiu de persones amb «capacitats diferents». També es finançarà una formació en captació de fons gratuïta oberta a les entitats socials dels territoris implicats en aquesta edició.