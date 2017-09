Un concert enològic retrà homenatge a la capitalitat de la Sardana de Figueres

La 33a edició de la Mostra del Vi de l'Empordà retrà homenatge a la Capitalitat de la Sardana de Figueres dedicant-li el cartell, i també, un concert de la Cobla Maricel. Sota el títol Arran de Terra: Música i Vi, l'actuació musical tindrà lloc demà a les vuit del vespre a la plaça Josep Pla.

La Cobla Maricel, dirigida per Francesc Gregori, oferirà un programa musical inspirat en l'entorn del vi, des dels seus aromes i els seus colors, passant pels moments de criança i maduració, que culmina amb un indispensable tast de vi. Tot això, guiat per una narració a càrrec d'Anna Costal que farà parar bé l'oïda, el paladar i, sobretot, transportarà els assistents al món de les emocions.

Que la música i el vi desperten els sentits, no ho discuteix ningú. Sembla, però, que cadascun ho fa a la seva manera: potser és millor dir que activen l'ànima de forma complementària. La Cobla Maricel de Sitges oferirà un concert musico-enològic.

El concert estarà guiat per una narració que convida a seguir l'esperit del vi en tots els seus moments i, alhora, contextualitza la música que s'interpreta.

L'actuació ha estat pensada a «partir de l'ànim de compartir, de buscar complicitats, de viure conjuntament emocions i de fer-ho a partir de la música que neix de la terra inspirada en aquest element màgic que és el vi», destaca la Cobla Maricel en el programa del concert.

«La música, com el vi, ha de viure un llarg procés abans no arriba al consumidor (o a l'espectador, digueu-ne com volgueu) i en totes les fases d'aquest procés es va enriquint i va conformant-se fins a assolir les característiques que tindrà quan es presenti davant el públic», afegueixen.