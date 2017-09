Detingut per intentar atracar un estanc de Vilafant

Una patrulla de dos agents de paisà dels Mossos d'Esquadra va detenir dimarts al vespre un lladre just després que intentés atracar un estanc de Vilafant.

L'estanc que va patir el robatori està ubicat al carrer Llers, una de les vies que connecten amb la Nacional 260, que creua el poble. L'establiment és al número 1 d'aquest carrer i en la part més allunyada d'aquesta carretera.

L'home hi va entrar al voltant de les vuit del vespre, prop de l'hora de tancar. El lladre va entrar tapat amb un passamuntanyes i armat amb un ganivet. A l'interior va demanar els diners de la caixa però aquesta estava tancada amb clau. La dependenta no va resultar ferida per l'arma tot i la negativa i l'home va marxar de l'estanc. A fora, va clavar una empenta a una dona que era en aquest carrer estret, que només té asfalt i ni tan sols voreres.

A banda de marxar amb les mans buides, la idea de cometre un delicte li va acabar sortint cara, ja que es va donar el fet que hi havia dos agents de paisà en aquesta zona de Vilafant. Els Mossos van acabar detenint l'home, de 28 anys i veí de Navata, per aquest intent de robatori amb violència.



Un cas similar

Aquest fet no és insòlit a la zona i, de fet, fa aproximadament una setmana es va produir un cas similar en una gasolinera del municipi alt-empordanès de Pau. Dos motoristes van atracar una gasolinera i es van emportar 600 euros en monedes i bitllets.

En aquest cas l'atracador també anava tapat amb un casc i un passamuntanyes. El lladre va fer un gest a la dependenta insinuant que podria tenir una arma a sota la jaqueta, i després d'extreure els diners va fugir per la GI-610.