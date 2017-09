Tastos temàtics de vins DO Empordà

El Consell Regulador de la DO Empordà organitza prop d'una desena de tastos singulars durant la 33a Mostra del Vi de l'Empordà. Els tastos temàtics se celebraran a l'Espai DO Empordà (Sala B), a la Rambla de Figueres, i tenen un preu de 9 euros. Totes les inscripcions s'han de realitzar en línia a través de la pàgina web de la DO Empordà ( www.doemporda.cat).

El primer tast serà a càrrec de Laura Masramon (divendres a les 18.30h). La sommelier presentarà el tast Vins&Copes. Un taller per descobrir com afecta cada copa a cada vi i al mateix temps per saber quina copa representa més l'estil de cada persona. Masramon també durà a terme, el mateix dia a les 20 h, el tast Baby wines. La sommelier presentarà un tast per descobrir nous vins nascuts a l'Empordà entre l'anyada 2016 i l'anyada 2017, i les noves tendències en el món del vi.

Seguidament, a les 21.30 h, hi haurà el tast Combat de lledoners blancs amb Patrícia de Golferichs. La impulsora de la iniciativa #UndiaUnvi proposarà un tast diferent.

Per altra banda, el dissabte es duran a terme tres tastos. En el primer, els assistents podran tastar vins de set sistemes d'elaboració diferents de vins dolços amb Joan Benejam sota el títol Els vins més especials (18.30 h). Seguidament, el sommelier Jordi Esteve proposarà un tast de raïm i vi sota el títol Pell, polpa i llavor... Tast de raïm i vi (20.00 h).

I finalment, els amants del vi podran descobrir les garnatxes i carinyenes empordaneses amb la sommelier Clara Antúnez, sota el títol Garnatxes vs carinyenes a l'Empordà.

El Consell Regulador de la DO Empordà ha organitzat per diumenge dos tasts més a càrrec de la sommelier Laura Masramon, la qual presentarà vins empordanesos de diferents municipis. La primera sessió, a les 18.30 h, serà una descoberta del vins de Mollet de Peralada. I tot seguit, a les 20:00h, es tastaran els vins de Rabós i Vilamaniscle. A banda dels tastos, avui tindrà lloc la presentació de la revista Mirmanda Vi.cat/ Patrimoni i cultura del vi català (20.45 h) a l'Espai DO Empordà.