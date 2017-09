Diego Borrego renuncia a tots els seus càrrecs municipals però no deixa l'acta

El regidor no adscrit, Diego Borrego, durant la sessió plenària d´ahir.

L'Ajuntament de Figueres va revocar ahir durant el ple municipal tots els càrrecs en òrgans supramunicipals del regidor no adscrit Diego Borrego. L'edil exercia com a vocal de la Comissió de seguiment del programa de transformació del barri de Sant Joan i de reallotjament de les famílies, així com a la Fundació Salut Empordà en el mateix càrrec.

Borrego va presentar una instància amb la seva renúncia el passat 1 de setembre, però ahir va aclarir que aquesta «no responia a cap tipus de responsabilitat penal». El regidor, acusat d'un delicte de possessió i distribució de pornografia infantil, va voler deixar clar que no havia «participat en cap tipus de delicte i ben aviat quedarà demostrat». Diego Borrego també va explicar que ara mateix el que volia era centrar-se en la seva defensa i va demanar respectar el seu dret a la presumpció d'innocència. «Fins que no s'estableix la culpabilitat legalment, tots som innocents» va dir.



El PP carrega contra l'edil

La portaveu i representant del Partit Popular de Figueres, M. Àngels Olmedo, va aprofitar la situació per carregar durament contra el seu excompany de partit. Olmedo va dir que «la renúncia dels càrrecs hauria d'anar acompanyada d'una renúncia de l'acta de regidor» i es va mostrar sorpresa que no hagués passat ja.

La portaveu dels populars va recordar la polèmica en què es va veure involucrat Borrego quan fa uns mesos va publicar al Facebook la frase «Me gusta ver como los Mossos os meten la porra por el culo a los independentistas y encima os gusta». Per Olmedo, des d'aquell fet en concret, sumat a tot el que ha passat posteriorment, hauria de ser motiu suficient per prendre aquesta decisió.

«Tenir un càrrec públic comporta prendre algunes decisions, i no és la primera vegada que hem demanat en el plenari, des del nostre partit, que es faci», al·legant a la responsabilitat que tenen els representants municipals.



Envoltat de polèmica

Durant els darrers mesos, Diego Borrego ha estat ben present a les pàgines dels mitjans de comunicació, primer per haver gravat suposadament un home als lavabos del TAV de Girona i, arran de la investigació, més recentment, per la imputació de distribució i possessió de pornografia infantil. Són els fets més greus en els quals s'ha vist implicat, que el jutjat haurà de dir si són certs, però que se sumen a un llarg historial de polèmiques des del seu aterratge al Partit Popular fa més de quinze anys.

En alguns casos se li ha posat l'etiqueta de racista o xenòfob per algunes declaracions a l'hora de parlar de temes sensibles.