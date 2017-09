L'exèrcit espanyol ha comunicat aquest divendres al matí que els dies 12 i 13 de setembre farà maniobres a sis municipis de l'Alt Empordà. Segons la comunicació, mobilitzaran 90 militars i dos autobusos que faran "moviments a peu i en vehicle. Les poblacions són Biure, Pont de Molins, Llers, Cistella, Terrades i Boadella i les Escaules. L'alcalde de Llers, Carles Fortiana, ha penjat el comunicat de l'Exèrcit a les xarxes socials i ha ironitzat amb el fet que el desplegament sigui l'endemà de la Diada. Fortiana, en to de broma, es pregunta si això vol dir que "comença la invasió". L'alcalde, però, assegura que és bastant habitual que l'Exèrcit faci maniobres a la població però que generalment no creuen el nucli urbà, sinó que van a zona boscosa. "De totes maneres, ells no demanen permís, es limiten a comunicar-te que vindran", ha afegit.