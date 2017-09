L'espectacle «Malgaulí, el darrer compte del Casal d'Empúries» inaugura el Terra de Trobadors

Castelló d'Empúries (Alt Empordà) ha inaugurat aquest divendres la 27a edició del Festival Terra de Trobadors que se celebra durant tot aquest cap de setmana. Ho ha fet amb l'espectacle 'Magaulí, el darrer compte del Casal d'Empúries'. Com és tradició la primera jornada també ha comptat amb el sopar i el mercat medieval i una conferència inaugural, que aquest any ha anat a càrrec de l'historiador Josep Maria Gironella. Durant la primera jornada ha destacat la gran afluència de públic que no es va voler perdre l'espectacle dirigit per Martí Torras. L'alcalde del municipi, Salvi Güell, ha reconegut que esperen que si el temps acompanya la del 2017 sigui "una de les millors edicions" del Terra de Trobadors.

Aquest dissabte, és el dia amb més activitats programades. En concret destaca el concert de cant gregorià a la Basílica de Santa Maria, a càrrec d'Schola Antiqua, dins el cicle de música culta 'So de Lonh'. Un altre punt d'interès és el tradicional torneig medieval, que aquest any s'acompanya amb música en directe interpretada per Berros de la Cort. Des de l'organització destaquen també la Subhasta d'esclaus a càrrec de la companyia Alma Cubrae.

Terra de Trobadors va néixer a partir dels vincles culturals amb la Catalunya Nord i les terres d'Occitània. Sorgeix l'any 1991 a partir de la proposta d'un grup de músics trobadors amb el nom de CREMM-TROBAR - Centre de Recherche et d'Expression des Musiques Médiévales-Trobar - de Carcassona, amb la col·laboració de la Région Languedoc-Roussillon, amb la cooperació de la Direcció General de Promoció Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona.

