L´Exèrcit farà maniobres en sis municipis de l´Alt Empordà

L'Exèrcit espanyol ha comunicat aquest divendres al matí que els dies 12 i 13 de setembre farà maniobres a sis municipis de l'Alt Empordà. En aquest escrit, enviat amb segell del Ministeri de Defensa, es comunica «per al seu coneixement que, amb motiu de la realització d'exercicis, personal militar realitzarà moviments a peu i en vehicle dins el terme municipal de la seva localitat» on, a més, concreta que preveuen desplegar 90 efectius i dos autobusos.

L'alcalde de Llers, Carles Fortiana, va compartir una foto del comunicat a les xarxes socials i va ironitzar amb el fet que el desplegament es faci just l'endemà de la Diada. «Ja hi som, avui hem rebut un comunicat del Ministerio de Defensa dient que hi haurà moviment de personal militar, comença la invasió?», va exposar al seu perfil de Facebook.

Fortiana, però, detalla que no és el primer cop que l'Exèrcit fa maniobres a la població, precisament per la proximitat amb la base militar de Sant Climent Sescebes. «No creuen el nucli urbà, acostumen a anar a zona boscosa, a vegades els veus i a vegades no», va explicar.

Els municipis on l'Exèrcit ha comunicat la seva presència són Biure, Pont de Molins, Llers, Cistella, Terrades i Boadella i les Escaules. «No et demanen permís, només t'ho comuniquen», va exposar Fortiana.



Sense consentiment

Les maniobres a poblacions de l'Alt Empordà són bastant habituals, tot i que en alguns municipis, com Llançà, han aprovat mocions instant a la desmilitarització i reclamant que els exercicis es facin en territori militar.

Aquesta localitat és precisament una de les que han rebut en reiterades vegades la visita dels militars sense cap consentiment per part del municipi. La darrera va ser el 28 de febrer, però també n'hi va haver el 6 i el 16 del mateix mes. Un vehicle va descarregar més d'una desena d'efectius, que resseguint la carretera d'entrada al municipi van enfilar fins a la muntanya. La situació va generar, de nou, expectació entre alguns veïns, que van tornar a captar instantànies de la desfilada.



L'única maniobra permesa

Un altre dels darrers episodis relacionats amb l'Exèrcit a la comarca va tenir lloc aquest estiu a l'Escala, quan el propietari del càmping Illa Mateua, i regidor del PDeCAT a l'oposició a l'Ajuntament, Martí Guillem, van promoure una activitat d'aquest tipus sense avisar prèviament la resta del consistori del municipi.

L'activitat va comptar amb la participació de 17 militars de la base de Sant Climent Sescebes i sis efectius del Grup Especial d'Activitats Aquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil. També hi van col·laborar dues llanxes lleugeres i una embarcació de la Guàrdia Civil. L'objectiu era mostrar com actuaria el cos en cas d'un assalt.