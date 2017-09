El Moll Grec d'Empúries i les dunes litorals pateixen diàriament l'accés de banyistes

El Moll Grec d'Empúries i les fràgils dunes litorals són ocupades diàriament per banyistes o visitants. En els dos casos el pas està restringit però es fa cas omís a les indicacions. En alguns punts, com l'entorn del moll es fa difícil perquè s'han malmès. L'Ajuntament ha optat per reforçar les senyalitzacions en alguns llocs aquest estiu, tot i que no és competència seva.

El Moll Grec, per com estan col·locades les enormes roques que el componen, permet una pujada fàcil per a la majoria de persones. Al capdamunt s'hi pot veure cada dia banyistes. Fa anys es va col·locar un cartell en què s'advertia del perill de despreniments i tanques de fusta amb una corda.

Part d'aquestes estaven fins no fa molt a terra i la corda havia desaparegut en dels molts punts. Fa uns dies no era visible cap tipus de senyal que t'advertís o recomanés no pujar-hi.



Dunes fràgils

A banda del moll, és freqüent veure persones per sobre les dunes litorals,als espais més propers a la zona de banyistes, a tocar la sorra i també als espais delimitats per tanques entre la platja i el passeig.

«Duna fixada mitjançant restauració forestal iniciada al segle XIX. La fragilitat del sòl només permet el pas a peu pels camins autoritzats». Llei 9/1995 de regulació de l'accés motoritzat al medi natural. És un dels cartells que es pot veure en fusta i en català poc indicatiu per als turistes estrangers.

Però també hi ha indicacions més precises que mostren imatges que permeten entendre clarament que està restringit el pas i que l'accés no està permès. La majoria les ha col·locat l'Ajuntament aquest estiu. Entre les tanques que mostren la restricció i la vegetació és habitual veure-hi gent prenent el sol o caminant per arribar fins al passeig.

La problemàtica és visible per les administracions que tenen competència en aquest punt que coincideixen en la dificultat de fer-ho complir per l'espai on se situa i per l'activitat que hi té lloc. Des de l'Ajuntament han informat que són conscients de la situació i per això aquest estiu es va decidir reforçar la senyalització per ajudar a protegir-ho.

Una de les dificultats afegida és que diferents administracions o departaments tenen competències. Per una banda Medi Natural de la Generalitat s'encarrega de la gestió dels sistemes dunars, mentre el Moll grec dependria de Cultura. I el compliment de la normativa en espai de domini marítim terrestre l'atribueixen a l'Estat.

Des del Departament de Territori i Medi Natural han admès que s'han anat fent i es fan intervencions per millorar i mantenir l'entorn però no tenen capacitat sancionadora. No està prevista cap actuació imminent a Empúries.