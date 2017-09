La pluja altera Terra de Trobadors

Castelló d'Empúries convertida en una ciutat medieval. Un fet que malgrat sembla temporalment impossible, esdevé tota una realitat gràcies al Festival Terra de Trobadors, que per 27a vegada transporta al seu públic a una època de joglars, moriscos, comtes, donzelles i cavallers. Ahir dissabte la pluja va desplaçar diverses activitats que es preveuen fer avui.

Des del dijous i fins avui al vespre la ciutat acull un dels esdeveniments més ben consolidats, el qual enguany es reforça amb un programa de 35 espectacles, moltes propostes de caràcter cultural i una bona dosi de concerts i activitats a l'aire lliure relacionades amb el món dels trobadors i la seva realitat. Enguany l'ambientació té com a objectiu endinsar-se en el període del comte Malgaulí i en els 700 anys de la fundació del convent de Sant Domènec.



Activitats posposades

A causa de les precipitacions, els responsables de l'esdeveniment van ajornar algunes celebracions, com el Torneig Medieval o el Festival de Foc, que es preveu que es facin avui. Segons un comunicat de l'Ajuntament de Castelló, cap a les sis de la tarda es va intentar recuperar la programació prevista.



Més espais al mercat

Un dels reclams principals durant el certamen sempre és el Mercat Medieval. Considerat com un dels més populars de tot Catalunya en el seu àmbit, aplega fins a 120 parades de temàtica medieval i la creació de sis nous espais, entre els quals destaca el dels artesans. Dins d'aquest mateix escenari hi haurà una zona per a petits guerrers, per a nens de 3 a 8 anys, la zona dels joves herois, els campaments medievals, un spa i les zones expositives.



L'espectacle de clausura

Avui al vespre, a partir de dos quarts de deu, tindrà lloc l'espectacle La fi d'una nissaga, que segons les mateixes paraules del director artístic del festival, Isaac Morera, promet ser d'allò més «emotiu i espectacular» per posar punt final a quatre dies ben carregats d'activitats de l'època.