Ferit greu un motorista en xocar amb un cotxe a Garriguella

Un home de 39 anys ha resultat ferit greu aquest dilluns al migdia en xocar amb la seva moto contra un cotxe a l'N-260 a Garriguella. L'avís del sinistre s'ha rebut a les 12.05 hores i fins al lloc s'hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i un helicòpter medicalitzat i una ambulància del SEM. Segons el servei Català de Trànsit (SCT), l'accident ha passat al quilòmetre 26,6, on per causes que es desconeixen han col·lidit el turisme i el vehicle de dues rodes. A causa de l'impacte, el conductor de la moto ha resultat ferit de gravetat i ha estat evacuat per aire a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident ha obligat a donar pas alternatiu als vehicles dels dos sentits de la marxa durant una hora i mitja.