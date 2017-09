L´escola Montserrat Vayreda de Roses comença el curs amb nou edifici

L'escola Montserrat Vayreda de Roses ha iniciat aquest dimarts el curs escolar amb nou edifici després de dotze anys en barracons. El centre ha programat una primera jornada "sense llibres" amb la intenció que els 410 alumnes que han començat el curs puguin "explorar" i conèixer les noves instal·lacions. A partir de dimecres, s'iniciaran les classes amb normalitat. La directora, Montse Testart, ha explicat que encara falten alguns detalls per polir com acabar l'aula d'idiomes o muntar les pissarres digitals però esperen que a final de mes el nou centre ja pugui funcionar a ple rendiment. "Estem molt contents i ho gaudirem però tot el que hem viscut encara és recent per això el primer que ens surt és dir: Ja era hora", assegura Testart. E l nou edifici, que ha comptat amb un pressupost de 4,1 MEUR, disposa de 3.300 metres quadrats al voltant d'un gran pati central i construïts en dos nivells.

Després de dotze anys de lluita i reivindicacions l'escola Montserrat Vayreda de Roses ha estrenat aquest dimarts un edifici d'obra. Els 410 alumnes del centre han entrat puntuals i emocionats a les noves instal·lacions a les nou del matí. L'equipament, que fins ara s'ubicava en barracons provisionals, s'ha pogut estrenar finalment amb l'inici del curs escolar tot i que encara falten alguns detalls per polir i aules i material per instal·lar. La previsió és que el nou equipament pugui estar a ple rendiment a finals de mes.

Amb l'objectiu de donar conèixer les noves instal·lacions i que els alumnes se les "facin seves", el centre ha programat una jornada "sense llibres" amb visites individualitzades per a cada grup. També l'horari de pati d'aquest dimarts serà diferenciat per tal que els 410 nens i nenes que ha començat el curs es familiaritzin amb l'espai. A partir de dimecres, es començaran les classes lectives amb normalitat. A més, per dimecres i dijous a la tarda s'han previst jornades de visites destinades als pares dels alumnes.

La directora del centre, Montse Testart, ha celebrat aquest dimarts la posada en funcionament del nou centre. Testart ha assegurat que "ja era hora" i ha recordat que feia dotze anys que lluitaven per tenir un equipament d'aquestes característiques. La responsable de l'escola ha assegurat que el curs no es veurà afectat pels detalls que falten per acabar tot i que ha explicat que l'aula d'idiomes encara no està a punt i que tampoc s'han pogut instal·lar les pissarres digitals. "Cal tenir en compte que hem hagut de fer el trasllat en vuit dies i que, inicialment, es preveia fer el canvi a l'octubre", ha detallat.

El nou equipament ha estat àmpliament celebrat per la resta de l'equip del centre. La mestra de P3, Mª Àngels Ayats, exerceix al Montserrat Vayreda des dels seus inicis i ha assegurat que tots estan molt "contents" amb el canvi. També els més petits han vist amb il·lusió com aquest dimarts el seu somni es feia realitat. És el cas de la Duna Pagès i la Neus Barroso, que fa sisè de Primària i que durant cinc cursos han hagut de rebre les classes en mòduls prefabricats. Totes dues diuen que estan molt contentes amb el canvi i han reconegut que s'imaginaven que l'equipament seria gran però que ha superat les seves expectatives.



Una llarga reivindicació

La reivindicació d'un nou centre ha estat també liderada pels pares dels alumnes. Aquest dimarts, la president de l'AMPA, Rosa Gotanegra, ha assegurat que "avui és un dia d'emocions molt grans". "Molts nens esperaven aquesta escola i molt s'han quedat sense poder veure-la", ha remarcat. "Són dotze anys d'espera i de molts viatges. Som treballadors i hem hagut de demanar festa a les nostres feines per reclamar la nostra escola que, per fi, avui ja és una realitat", ha insistit.

El nou edifici, on aquest dimarts encara hi havia operaris treballant, disposa de 3.300 metres quadrats construïts en dos nivells a l'entorn d'un pati central. A la planta baixa, s'hi ubiquen les aules, els banys, els magatzem, despatxos i sales destinades al professorat, l'administració i l'AMPA. El nivell inferior està destinat al gimnàs i els vestidors. L'equipament també inclou un conjunt de porxos que es podran utilitzar tant per a educació infantil com per primària, un espai d'horta i pistes esportives. En total, aquesta zona suma 7.296 metres quadrats. El centre ha comptat amb un pressupost de 4,1 MEUR.