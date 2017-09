L'Exèrcit assegura que la marxa a sis municipis de l'Alt Empordà és un exercici «habitual»

L'Exèrcit assegura que la marxa a sis municipis de l'Alt Empordà, que ha començat aquest dimarts al matí i està previst que finalitzi dimecres al vespre, és un exercici d'entrenament "habitual". Fonts militars assenyalen que es tracta d'una marxa anomenada d'enduriment durant la qual uns 90 soldats recorreran zones boscoses i passaran una nit fora de la base de Sant Climent Sescebes. Els municipis on l'Exèrcit va comunicar que podia fer-hi maniobres són Biure, Pont de Molins, Llers, Cistella, Terrades i Boadella i les Escaules. La presència dels militars, però, ha passat desapercebuda a les poblacions aquest dimarts al matí on els veïns asseguren que no han vist passar ni tan sols els vehicles.