Més de 14.000 visitants avalen l´èxit de la Mostra del Vi de l´Empordà

Després de quatre dies de plena activitat, la Mostra del Vi de l'Empordà va tancar el passat diumenge les seves portes amb uns resultats d'allò més satisfactoris. La fira, celebrada a Figueres del 7 al 10 de setembre, va rebre la visita de 14.000 persones que van comprar fins a 7.500 tiquets segons els càlculs de l'Ajuntament de Figueres. En comparació amb l'edició anterior es va registrar un augment de 2.000 visitants i es van vendre fins a 300 tiquets més que el 2016.

Cada dia va rebre aproximadament la mateixa afluència de persones, i es van assolir els pics al vespre i a la nit. El dissabte va quedar una mica deslluït per la pluja i el mal temps. Aquesta 33a edició del certamen també va estar fortament marcada per la presència d'un gran nombre d'activitats relacionades amb el món vitivinícola. Prop d'una quarantena de propostes entre les quals destacaven diferents tasts, conferències i un ampli ventall d'actuacions musicals. La majoria d'esdeveniments es van dur a terme a la Rambla, però també en altres localitzacions com Casa Empordà o bé a la plaça Josep Pla. En l'edició d'enguany participaven 14 cellers de la zona i deu estands.



Sardanes a la plaça

El diumenge, a més de la mostra de vi, paral·lelament es va celebrar una audició sencera de composicions sardanístiques relacionades amb Dalí i Pep Ventura. L'acte va ser organitzat pels Amics dels Museus Dalí i forma part de la programació de la Capital de la Sardana Figueres 2017. Aquesta proposta matinal va fer que la ciutat respirés un ambient ben festiu durant tot el matí i que els carrers de la part vella, des del Museu fins a la Rambla, s'omplissin de gent.