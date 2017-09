Ciutadans de Figueres demana nomenar un conseller delegat a Fisersa

El portaveu municipal de Ciutadans a Figueres, Toni Pérez, ha demanat al govern de la ciutat que convoqui el consell d'administració per tal de nomenar un conseller delegat de consens a Fisersa i resoldre el buit que afecta el funcionament d'aquesta empresa pública des que el mes de febrer passat el govern de Convergència quedés en minoria al plenari.

El portaveu entén que «és imprescindible resoldre aquesta situació perquè un govern municipal format per només cinc regidors en una ciutat com Figueres no disposa de prou capacitat de maniobra i és urgent que delegui el control a un conseller delegat que sigui de consens entre tots els grups». A més, el regidor ha assegurat que «no es pot posar en risc una empresa municipal com aquesta, que funciona perfectament, però que necessita algú que li dediqui prou temps».



Una figura prescindible

L'alcaldessa de Figueres i presidenta de Fisersa, Marta Felip, ha explicat que «l'empresa funciona correctament i amb tota normalitat» i que l'existència d'un conseller delegat, en el passat, era un càrrec merament representatiu. «Des del govern municipal no veiem la necessitat de crear més càrrecs i més despesa» ha dit.

En aquest sentit, Felip ha recordat que és precisament en aquesta situació quan s'han emprès les obres més importants com la reforma de la depuradora o la modificació dels Estatus per incorporar el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.