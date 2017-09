Dos detinguts a Vilamalla en una operació antidroga

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a Vilamalla dos homes d'origen sud-americà en el marc d'un operatiu per desmantellar un grup criminal dedicat al tràfic de drogues. L'actuació s'ha fet enmig d'un fort desplegament policial. Una desena d'efectius del Grup Especial d'Intervenció (GEI) han entrat en un bar del polígon del Pont del Príncep, han demanat a les dues dependentes i als clients que hi havia que entressin a la cuina i s'han endut els dos detinguts, acusats d'un delicte contra la salut pública.

La intervenció ha sorprès tant als treballadors de la zona com als turistes d'una caravana que estava estacionada just al costat de l'establiment. Segons han explicat, poc abans de l'actuació, els agents han llençat un tret a l'aire. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos s'està fent càrrec del cas. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

Segons han explicat els testimonis, la intervenció no ha durat més de cinc minuts i ha comptat amb la participació d'una desena d'agents, que anaven completament tapats.

L'Anna Roelofs, ha explicat que ha vist que els policies entraven i en pocs minuts s'enduien els detinguts. "Ens hem espantat una mica tot i que primer hem pensat que no era real", ha insistit Roelofs. Les dependentes de l'establiment també han explicat que tot ha passat molt ràpid i que els dos detinguts acabaven d'entrar a l'establiment quan la policia hi ha entrat.

