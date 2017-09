Figueres planteja l´implementació de «superilles»

Compromís d'Esquerres per Figueres ha organitzat diverses activitats en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura d'aquest any amb l'objectiu de conscienciar la societat de fer més habitable la ciutat i repensar la convivència als espais públics.

Així, el pròxim divendres, a dos quarts de vuit del vespre, tindrà lloc una xerrada sobre el model de les «superilles» de Barcelona, que pretén redefinir la mobilitat, la revitalització de l'espai públic, el foment de la biodiversitat i el verd urbà, amb la implicació de la ciutadania. Amb el títol «Superilles. Podem fer més habitable Figueres?» l'agrupació local vol debatre l'experiència barcelonina i qüestionar la seva aplicació a la ciutat.

La xerrada serà al local de l'associació de veïns dels Cendrassos i comptarà amb la participació de Marc Iglesias, enginyer civil, especialista en polítiques de mobilitat sostenible i membre de l'associació per a la Promoció del Transport Públic, i del regidor de Compromís d'Esquerres per Figueres, Òscar Vergés, llicenciat en geografia i col·laborador en algunes mesures de mobilitat sostenible impulsades a Figueres.

Pel divendres també s'ha organitzat la projecció del documental «Bicis vs cotxes», del cineasta suec Fredrik Gertten, així com una taula rodona al voltant de la mobilitat en bicicleta, que comptarà amb la participació de diversos experts en mobilitat i usuaris que fan servir aquest tipus de transport en l'entorn urbà. Està previst que aquesta activitat es desenvolupi en el marc del Dia sense cotxes, al carrer Ample. La jornada, que se celebra arreu de Catalunya, té com a objectiu conscienciar, a través de diversos tallers i activitats, de la necessitat de racionalitzar els usos de l'espai públic.