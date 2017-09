L'Exèrcit diu que la marxa a sis municipis de l'Alt Empordà és un exercici «habitual»

L'Exèrcit espanyol va confirmar que ahir al matí van començar les maniobres militars comunicades la setmana passada a sis poblacions de l'Alt Empordà. Segons un portaveu militar de la base de Sant Climent Sescebes, es tracta d'una marxa d'enduriment durant la qual els 90 militars (desplaçats en dos autobusos) recorreran zones boscoses i passaran la nit fora.

Segons la comunicació que van fer arribar als ajuntaments, els militars fan «moviments a peu i en vehicle». Les maniobres es van donar a conèixer públicament perquè l'alcalde de Llers, Carles Fortiana, va penjar la notificació de l'Exèrcit a les xarxes socials i va ironitzar amb el fet que el desplegament sigui precisament l'endemà de la Diada. Fortiana, en to de broma, es preguntava si això vol dir que «comença la invasió».

L'Exèrcit sosté que són maniobres «habituals», sobretot a la comarca de l'Alt Empordà per la proximitat amb la base militar. En concret, assenyalen que la comunicació que van enviar als consistoris és la 190 que fan aquest any per notificar exercicis des de Sant Climent. Tot i això, la Diputació de Girona (així com diversos ajuntaments) han anat aprovant una moció que insta a la desmilitarització de les comarques gironines i reclama que l'Exèrcit restringeixi les pràctiques a terrenys militars.

Ahir al matí, més enllà de l'expectació generada per l'aparició de les maniobres als mitjans de comunicació, la marxa dels militars va passar desapercebuda a la zona. Un recorregut pels sis municipis evidenciava que la majoria dels veïns que passejaven el gos o feien petar la xerrada a les places ni tan sols han vist passar cap dels vehicles militars. Tot i això, a la carretera entre Llers i Terrades es va veure un cotxe, sense cap dels militars que feien la marxa.

Fortiana va dir que els ha sorprès que s'escollís iniciar-les l'endemà de la Diada. «No sé si és coincidència o si s'ha fet amb premeditació però sí que sobta», va insistir. També va admetre que és habitual que un cop l'any l'Exèrcit faci exercicis a les muntanyes del seu terme i d'altres municipis. Malgrat això, va aprofitar per «proposar» que es limitin a fer «les seves batalletes» a la base militar, on tenen «un espai tancat sense necessitat d'anar als pobles».

L'alcalde de Llers va remarcar que mai s'ha registrat cap incident relacionat amb les maniobres però va afirmar que sovint als veïns i boletaires els «espanta» trobar-se soldats camuflats enmig del bosc. Pel que fa a la moció que diversos ajuntaments i institucions gironines han aprovat demanant el cessament de l'activitat militar a la zona, l'alcalde va explicar que Llers no l'ha aprovat i que no ho farà perquè «això durarà quatre dies», en referència al procés independentista.