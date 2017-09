La quarta mesquita de Figueres estarà ubicada al barri del Culubret

El barri del Culubret de Figueres tindrà pròximament una mesquita, aportant d'aquesta manera un nou espai de culte a la comunitat musulmana de la ciutat. L'Ajuntament de Figueres va explicar en el darrer ple municipal que ja s'havia comprat la finca i que la comunitat musulmana havia entrat no fa massa el permís de llicència a l'àrea de Serveis Urbans.

Aquest serà el quart edifici dedicat al culte d'aquesta comunitat, ja que actualment Figueres disposa de tres espais més, un d'ells a la Marca de l'Ham, un segon a Poblenou i un tercer al carrer Tapis. L'alcaldessa, Marta Felip, va dir que cada any, durant l'època del Ramadà, es troben amb la necessitat de deixar espais públics a la comunitat perquè puguin dur a terme les seves oracions. «Cada vegada s'ha anat remarcant més el fet que seria necessari que les comunitats disposessin dels seus espais privats, per tal de no haver de posar a disposició equipaments com les escoles o els pavellons municipals» va afegir Felip.



La ubicació, en dubte

Des del Partit Popular, la seva portaveu, M. Àngels Olmedo, va qüestionar si la ubicació triada era la més convenient pel que fa a termes de mobilitat, aparcament o soroll. Olmedo va posar sobre la taula la possibilitat de reubicar l'equipament. En lloc de posar-lo al nucli de la ciutat, estudiar la manera que estigués més als afores. «Em consta que hi ha municipis que creen les seves ordenances i en alguns consideren que arribat a un nombre de centres de culte, es pot mirar de restringir-ne de nous i posar-los a fora de la ciutat» va dir.

Marta Felip es va mostrar en desacord, justificant que el consistori «davant d'una iniciativa privada, s'agafa a la normativa ja establerta i es posiciona dins de la neutralitat». Tot i així, va afegir que «els polígons estan destinats a usos industrials i comercials» i que un centre de culte «no té cap d'aquests usos».



Permís de la normativa

Per poder tirar endavant la mesquita, la normativa tècnica serà la que tindrà la darrera paraula. Les limitacions que posa són exclusivament d'ús tècnic i no s'orienten al tipus de culte que es practicarà a l'establiment. Marta Felip va deixar clar que a l'Ajuntament no poden decidir això.«És un tema molt sensible i s'ha d'anar amb compte, però si tècnicament és viable, s'ha d'acceptar» va acabar.