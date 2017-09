L'Alt Empordà aposta per més integració dels serveis socials i sanitaris

La Generalitat, l'Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà van constituir durant la jornada d'ahir l'Òrgan de Governança Territorial que oferirà a partir d'ara una atenció més integrada des dels serveis socials i de salut a la comarca.

Els objectius prioritaris són els d'impulsar un full de ruta per a l'atenció domiciliària integral, avançar en l'atenció integrada a les persones que pateixen trastorns mentals greus i crear un marc de referència per a la prevenció i intervenció en el maltractament contra les persones grans.

Aquest Òrgan de Governança, s'emmarca en el desplegament del Programa Interdepartamental d'Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS), creat l'any 2014 i que estableix un sistema de govern territorial en l'àmbit local per tal de disposar d'un entorn col·laboratiu i de treball permanent.



Un estudi determinant

En el cas de l'Alt Empordà, fa un parell d'anys, i davant aquesta necessitat de coordinació entre els serveis de salut i socials del territori, es va posar en funcionament una taula tècnica formada per les entitats sanitàries i socials que operen a la comarca. Aquesta taula tècnica va ser l'encarregada d'elaborar un estudi per tal de poder determinar els camps de treball prioritaris per actuar.

En aquest sentit l'Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ja ha iniciat una reorganització dels sectors dels Equips Bàsics d'Atenció Social amb l'objectiu que coincideixin amb la zonificació de les Àrees Bàsiques de Salut i, paral·lelament, s'ha dissenyat una primera eina comuna que permet treballar la continuïtat assistencial de les persones en fragilitat social i de salut de la comarca.