Aquest matí, he anat a prendre la fresca fent una passejada que em permetés valorar i, si era possible, gaudir de les zones de vianants que els serveis d'urbanisme municipal han dissenyat i estan construint a Figueres. Amb aquesta bona intenció he recorregut, a peu, és clar, el circuit dels carrers Pi i Margall, del Fossos, de la Calçada dels Monjos, de Sant Francesc de Paula i Pella y Forgas i la veritat és que he quedat sorprès amb aquesta nova moda (diuen els que se suposa entesos que resulta de l'aplicació de la legislació sobre promoció de l'accessibilitat com a instrument per a fer efectiu el principi d'igualtat dels ciutadans), és a dir, en termes prosaics, que aquelles persones amb una certa discapacitat tinguin les mateixes opcions de mobilitat que les que es troben amb plenes facultats físiques.

No està pas malament aquesta voluntat d'equiparació de drets encara que malauradament les praxis segueixin estant condicionades per las característiques personals, però a mi se'm generen seriosos dubtes sobre si l'actuació figuerenca que està consistint, en general, a eixamplar voreres i a elevar els paviments de circulació de vehicles a l'alçada de les voreres és la més adequada.

Per què dubto que l'eixamplament de voreres sigui en si mateix una bona mesura? Doncs perquè considero que s'està fent de manera que s'assembla més a un fenomen aleatori que a un pla sistemàtic: S'estan eixamplant voreres a llocs innecessaris i no s'està fent a llocs on no pot passar ni un cotxet de bebè.

Al mateix temps em pregunto quina necessitat havia d'elevar els paviments de circulació a l'alçada de les voreres amb el corresponent increment de despeses si després, per protegir el vianants dels possibles despistaments dels conductors hem d'instal·lar pilones que delimitin els espais i, allà a on el que quedaria marcat com de vianant no és prou ample d'acord amb els criteris d'accessibilitat no se n'instal·lin deixant la qüestió circulatòria en un campi qui pugui.

I ja, de passada, a què ve aquesta mania de tallar la circulació a carrers. No s'adonen que és com crear barris fantasmes?

No, no ho entenc, no entenc aquesta dinàmica d'actuació urbanística figuerenca. I posarem una petita prova d'eficàcia: quan es canviaran les pilones del carrer Sant Pau que, malgrat siguin de disseny, són antireglamentàries per perilloses? Perquè suposo que els polítics responsables es podran assessorar amb els tècnics especialistes corresponents i, si ho fan, els diran que si algun pren mal, serem el ciutadans, amb els nostres impostos, els qui pagarem els danys i perjudicis.