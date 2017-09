Un accident en cadena complica la circulació a la carretera de Roses

Tres vehicles van xocar per darrere ahir al migdia a la C-260, la carretera que uneix Figueres amb Roses. La topada es va produir davant del polígon on s'instal·len marques com Decathlon o Fes Més. La mobilitat ja és complicada i lenta en aquest punt per les obres, però a més s'hi va afegir la pluja i es va haver de donar pas alternatiu per un sol carril. Una ambulància va traslladar dos ferits menys greus fins l'hospital de Figueres.