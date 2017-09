La Cate busca més participació

Sota el lema «La Cate és cultura. Tu ets cultura. La Cate ets tu», l'entitat cultural de Figueres va estrenar ahir una nova imatge corporativa que anirà molt més lligada a la figura del soci. Partint de la modernització d'aquesta imatge, l'entitat s'ha proposat iniciar una nova etapa que vindrà marcada per la implicació dels seus socis i les diverses associacions i col·lectius figuerencs que formen part del Viver Cultural (fins ara més conegut com l'Hotel d'Entitats). Aquest nou concepte englobarà el conjunt d'entitats que participen i resideixen a l'edifici del centre cultural empordanès.

En la presentació que es va dur a terme ahir al vespre es van explicar alguns dels eixos vertebradors del nou projecte. Una imatge moderna, una web més interactiva, un Viver Cultural més obert i associatiu, o bé una figura més activa i participativa per part dels socis. També es va parlar del que oferirà la nova temporada.

L'esdeveniment va incorporar també diferents activitats familiars, un sopar musicat pels artistes empordanesos LaKaste, North State, Pablo Serna i Stela Nur i, finalment, una festa final amb la banda local el Trio Calavera i el Dj Adrià Giner.



Un centre amb història

La Cate és una entitat cultural sense ànim de lucre que va ser fundada l'any 1921. Considerada el centre cultural de referència de la comarca de l'Alt Empordà, està formada per un ampli col·lectiu de socis de diversos municipis i per les entitats del Viver Cultural que hi resideixen. El polivalent edifici de La Cate és originari del moviment racionalista del s. XX i és considerat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i reconegut com a Patrimoni del Moviment Modern per la Fundació DOCOMOMO Ibérico. L'objectiu principal del centre és activar la participació ciutadana i dels socis per tal de millorar i potenciar la cultura empordanesa i catalana.