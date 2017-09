Figueres s'encamina cap a una nova mobilitat urbana

La circulació a la capital de l'Alt Empordà «és complicada» i en èpoques com l'estiu hi entren més vehicles dels que la ciutat pot encabir. Així ho diu el primer tinent d'alcalde i regidor de mobilitat, Francesc Cruanyes, qui aposta per prioritzar els vianants en el centre de Figueres.

La creació de bosses d'aparcament a la perifèria de la ciutat i la pacificació de carrers són dos dels principals eixos que, segons el govern local, permetran reduir el volum de trànsit i fer la ciutat «més segura i sostenible».

Pel que fa a l'estacionament, una de les actuacions que ha avançat el govern figuerenc és l'arranjament del sorral de la carretera de Portbou i Llançà amb el qual es busca dissuadir l'entrada de vehicles al nucli. S'instal·larà un cordó d'asfalt central que permetrà la circulació en l'espai, mentre que la zona destinada a l'estacionament es mantindrà en bateria i es pavimentarà amb sauló compactat. A més, es plantaran arbres i continuarà essent gratuït.

D'altra banda, en els últims mesos s'ha actuat en diverses artèries del centre properes a la plaça del Gra: s'estan ampliant voreres i reordenant aparcaments del carrer Pi Margall, dels Monjos i Fossos. Es preveu l'obertura a finals de mes. De fet, la voluntat de prioritzar els vianants per sobre dels vehicles no és nou, ja el 2014 es va actuar sobre carrers propers a on s'està treballant ara.

A més, l'Ajuntament preveu la creació d'una Comissió de Mobilitat on hi hagi representants de tots els grups municipals, experts i tècnics per acordar quin model de ciutat es vol pel que fa a la circulació i quines són les polítiques de mobilitat que s'hauran de prendre respecte a això. A més, segons ha apuntat el primer tinent d'alcalde, Francesc Cruanyes, caldrà revisar el Pla de Mobilitat.