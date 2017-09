El teatre Bon Pastor dinamitzarà el sector nord-oest de Figueres

Un any després que l'Ajuntament de Figueres incorporés el teatre del Bon Pastor com a equipament d'ús públic i passés a formar part de la xarxa d'espais culturals de la ciutat, ara s'incorpora en la programació de centres cívics municipals.

L'equipament, ubicat a l'oest de la ciutat, on resideix la comunitat gitana, tindrà una programació «estable», tal com ha explicat el regidor d'Acció Cívica, Jordi Masquef, amb l'objectiu de posar en valor el nou equipament i «teixir la ciutat des de la zona oest», amb una capacitat per a 69 persones, sala d'actes (90) i teatre (184).

Comptaran amb la col·laboració de la Coordinadora d'Associacions de Veïns Josep Casero, que agrupa quatre barris del nord oest, per tal que faci difusió de les noves activitats del centre cívic teatre Bon Pastor. Des de l'Ajuntament, es defensen aquests espais com a «centres de proximitat i punts de trobades socials».

El teatre Bon Pastor se sumarà a la programació de l'últim trimestre del 2017 dels dos equipaments ja existents a Figueres: el centre cívic Creu de la Mà i el Joaquim Xirau a la Marca de l'Ham, que ambdós sumen 86 propostes. L'àmplia oferta d'activitats està pensada per a tots els públics i són multidisciplinàries: gimnàstica, dansa, arts plàstiques i visuals, idiomes i gastronomia, exposicions i programes socials i de suport a entitats, entre d'altres.



Consolidació i continuïtat

Durant el primer semestre del 2017, més de 8.000 usuaris van participar a les activitats programades i al llarg dels darrers 15 anys, els centres han registrat un total de 100.000 usuaris. L'Ajuntament de Figueres destaca la «consolidació dels centres cívics com equipaments de proximitat i que promouen la vida associativa de la ciutat».

La matrícula on-line per a la programació de l'últim trimestre es podrà realitzar del 19 al 27 de setembre, i també de manera presencial a cada centre cívic, el 19 i el 20 de setembre. D'entre la programació destaquen propostes com la conferència Menja net, a càrrec de la nutricionista Carla Zaplana.