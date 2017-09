Figueres acollirà la segona jornada de divulgació «Science needs you!»

L'Ajuntament de Figueres va signar aquesta setmana el conveni amb l'Associació Catalana per a la Difusió Científica (ACDIC) per a l'organització de la segona jornada de divulgació cientifica Science Needs You!. La jornada tindrà lloc el dissabte 28 d'octubre al Teatre el Jardí i estarà dedicada a «Les fronteres de la biomedicina». Paral·lelament, es faran actes previs relacionats amb el camp.