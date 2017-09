Roses acaba la temporada d'estiu sense el canal públic de sortida d'esports de vela

Quan queda aproximadament una setmana per finalitzar l'estiu, la possibilitat de disposar d'un canal públic de sortida d'esports de vela a Santa Margarida és del tot nul·la. Malgrat que el consistori rosinc va demanar els permisos a finals del mes de juliol, no ha estat fins a finals del mes passat que van rebre una resposta on es va comunicar que la persona que portava el tema havia deixat el càrrec i que s'havien de posar en contacte amb una de diferent.

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha explicat que «la capitania marítima és qui ha d'autoritzar el canal» i que des de l'ajuntament «no tenim competències en aquest tema i no podem marcar-lo sense un permís». Mindan ha lamentat que a hores d'ara sigui ja «massa tard» per fer-hi res els pròxims dies i que tornaran a fer la mateixa demanda de cara al Pla d'Usos i Gestions de la temporada que ve, en el qual pensen incloure aquesta petició.

El govern (PdeCAT) va decidir eliminar de la platja de Santa Margarida la pràctica d'esports de vela per evitar molèsties amb els banyistes i no es va tornar a convocar el concurs per a l'escola de vela. Després de les crítiques de l'oposició i veïns es va decidir atendre un suggeriment de la Federació Catalana de Vela per crear un canal públic perquè puguin fer-ne ús les persones que practiquen aquest esport, encara que no hi hagi cap escola.

Malgrat que l'ajuntament assegura que no ha rebut crítiques pel retard, no tothom ha vist la situació de la mateixa manera, com és el cas de Ricardo Moraes. El president de l'Associació de Comerciants de Santa Margarida opina que el fet de no tenir canal durant tot un estiu «ha perjudicat molt la ciutat». Segons Moraes, «alguns grups o persones individuals que practiquen l'esport no han pogut venir i això ha fet que es desplacessin a localitats com Llançà o Sant Pere Pescador». Per als que s'han quedat igualment a practicar algun esport de vela «era d'allò més incòmode haver de muntar-ho tot al passeig marítim i després travessar la platja plena de turistes, sobretot, el mes d'agost», afirma el president.

Per a Moraes, la vila de Roses «està promocionant els esports nàutics des de sempre i els empresaris i els comerciants hi apostem completament». L'Associació de Comerciants de Santa Margarida s'ha manifestat en reiterades ocasions pel canal públic de sortida, pel top manta que aplega cada vespre centenars de venedors il·legals i pel botellón a espais públics. La setmana que ve tenen concretada una reunió per parlar del projecte de futur a la ciutat.