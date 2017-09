Un submarinista de 59 anys mor després de fer una immersió a Roses

Un submarinista suís de 59 anys ha mort aquest diumenge al matí després de fer una immersió des d'una embarcació que ha sortit del port de Roses (Alt Empordà). Segons informen els Mossos d'Esquadra, l'home, que viatjava amb un grup que s'allotjava a l'Escala, ha baixat fins a 25 metres i ha patit una indisposició mentre sortia de l'aigua. Ja a la barca, ha perdut el coneixement.

Salvament Marítim ha donat l'avís a les 12.04 i l'embarcació ha tornat a Roses. Fins al port s'hi han traslladat Mossos d'Esquadra i SEM. Els serveis sanitaris, però, no han pogut fer res per salvar-li la vida i han constatat la defunció.

Després de fer l'aixecament del cadàver, han traslladat el cos fins l'Institut de Medicina Legal on li faran l'autòpsia per esclarir les causes de la mort.