Vint anys de la Festa de la Sal

Cada any el poble de l'Escala difon el seu patrimoni immaterial a través de la Festa de la Sal. Amb una participació d'aproximadament tres-centes persones i una assistència de prop de deu mil, el municipi fa un viatge a través del temps per ensenyar com eren els oficis mariners, les danses, les cançons i la cuina d'abans.

La primera vegada que es va celebrar va ser l'any 1997 amb motiu del tercer centenari de l'Alfolí de la Sal, l'antic magatzem on es guardava la sal que arribava per mar en grans vaixells de cabotatge i des d'on es distribuïa a més de dos-cents pobles de l'interior. Vint anys després, la festa continua més viva que mai i, fins i tot, l'any 2015 la Generalitat la va declarar Patrimoni Festiu de Catalunya.



Una àmplia programació

Els actes van començar el passat divendres amb la inauguració de les exposicions, la presentació del CD amb les cançons i músiques de la festa i un documental a l'Alfolí de la Sal. El gruix principal de la festa, però, va tenir lloc ahir. Al matí es van dur a terme tallers de tradició local (salaó d'anxoves, nusos mariners i barquetes de suro), visites guiades a la casa de pescadors de can Cinto Xuà i una actuació musical del Cor Indika, Tres de Ronda, Oreig de Mar, la Vella Lola, M. Teresa Pellicer, Josep Vilabrú, Enric Casassas, Jaume Comas i Josep Tero.

A la tarda va tenir lloc la tradicional mostra d'oficis mariners, amb l'arribada dels vaixells de la Sal –aquest any els pailebots Santa Eulàlia i Far de Barcelona i la barca de mitjana Rafael. Tot seguit, es va fer l'ofrena de sal per part del Grup de Danses de Xàtiva, l'intercanvi de danses, l'arribada de les barques amb les veles il·luminades i la XIII trobada de cançons vora mar. Tampoc hi van faltar les danses ancestrals típiques de l'Escala com són el ball de nyacres, la farandola i el ball del drac, que aquest any va comptar amb una versió infantil.



Estret lligam amb Xàtiva

És tradició que cada any se celebri un intercanvi cultural convidant un grup de danses tradicionals d'arreu del món. Enguany s'ha comptat amb l'assistència de l'alcalde i l'Escola de Danses de Xàtiva amb el cantant Pep Gimeno, que va oferir el divendres un concert de jotes i fandangos valencians, com a homenatge als arrossaires valencians que emigraren a l'Escala, durant l'època de la post-guerra, per al conreu de l'arròs.