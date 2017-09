L'Exèrcit celebrarà una jura de bandera civil al castell de Figueres

L'Exèrcit celebrarà aquest dissabte una jura de bandera civil al castell de Sant Ferran de Figueres on s'han inscrit unes 230 persones. Es tracta de l'acte central de commemoració del 375è aniversari de la creació del regiment Arapiles 62, que s'ubica a la base de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà). El coronel i comandant militar de Girona, Javier Mur, ha explicat que l'actuació (que comptarà amb uns 350 efectius militars) vol acostar el cos a la població i donar a conèixer les seves funcions així com "la seva vinculació amb Catalunya". Els organitzadors han convidat al subdelegat del govern espanyol a Girona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, i a les alcaldesses de Figueres, Marta Felip, i Sant Climent Sescebes, Olga Carbonell, que ja han avançat que no hi assistiran. La celebració comptarà també amb una exposició que repassa la història de la formació militar, un cicle de conferències i un campionat de tir el proper 27 de setembre.

El castell de Sant Ferran de Figueres acollirà el proper dissabte a partir de les dotze del migdia una jura de bandera civil. Es tracta de l'acte central de commemoració del 375è aniversari del regiment Arapiles 62 (que s'ubica a la base de Sant Climent Sescebes) i on s'han inscrit fins ara 230 persones. El coronel i comandant militar a Girona, Javier Mur, ha explicat que l'acció s'emmarca en la voluntat d'acostar l'Exèrcit als ciutadans i "permetre'ls" manifestar el seu compromís amb el cos i Espanya. Mur ha assegurat que cada vegada és més difícil donar a conèixer les activitats que fan i costa arribar a la població, especialment als joves. Malgrat això, ha explicat que preveien arribar als 150 inscrits però que les xifres han superat les seves expectatives perquè a hores d'ara ja en tenen més de 200 i esperen tancar inscripcions amb 250.

Mur ha detallat que la jura és una figura que es realitza en altres indrets i que s'ha decidit fer-la a la fortalesa per acostar-la a més gent i, alhora, per donar a conèixer el monument militar. L'acte comptarà amb la participació d'uns 350 efectius, entre els quals hi haurà el "Batalló d'Honors"(format per tres unitats), unitats de companyia, l'"Esquadra de Gastadors", la "Banda de Guerra" i la banda i música de la Brigada "Aragón" I. Per al "jurament", hi haurà les banderes nacionals acompanyades de l'escolta dels regiments d'infanteria de Galicia número 64 (de Jaca) i el regiment d'infanteria Arapiles 62.



Figueres i Sant Climent no hi assistiran

A l'acte, que presidirà el general de la brigada "Aragón" I José Luis Sánchez Martínez-Falero, s'hi ha convidat diverses autoritats. Entre elles, al subdelegat del govern espanyol a Girona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, el delegat territorial de la Generalitat a Girona, Eudald Casadesús, i a les alcaldesses de Figueres, Marta Felip, i Sant Climent Sescebes, Olga Carbonell, que ja han avançat que no hi assistiran.

El coronel ha insistit que l'organització de la jura de bandera suposa un important esforç per la base de Sant Climent a nivell de seguretat i organització perquè els efectius del cos mantenen aquests dies les seves activitats habituals i preparen operacions, entre les quals hi ha una missió al Senegal.



Una exposició i un cicle de conferències

La commemoració comptarà amb altres activitats com una exposició històrica sobre el regiment al castell, que s'inaugurarà aquest dimecres i que es podrà visitar a partir de dijous. La mostra fa un repàs a l'evolució de la unitat a través d'onze espais on s'aborda, entre d'altres, la relació de la formació militar amb Catalunya. També s'ha organitzat un cicle de conferències pels propers 21 i 22 de setembre. Finalment, el 27 de setembre es realitzarà un campionat de tir on participaran dotze equips de l'exèrcit de terra i aire, la Guàrdia Civil, la policia espanyola, els Mossos d'Esquadra i policies locals.



Una formació creada l'any 1642

El regiment Arapiles 62 té el seu origen a la companyia d'estudiants de Salamanca, organitzada per la guerra amb Portugal el 19 de setembre de 1642. Al llarg d'aquest gairebé 400 anys ha participat en diversos conflictes bèl·lics i, a hores d'ara, es troba en un procés de transformació per adaptar la seva estructura a l'Exèrcit de terra.