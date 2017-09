Bona valoració del tren nocturn París-Portbou

Una de les notícies més ben rebudes per la localitat aquest estiu va ser la recuperació del tren de nit entre París i Portbou. L'alcalde de la vila, Josep Lluís Salas, ha confirmat que durant l'estiu, el tren ha contribuït a portar un major nombre de visitants i que s'hauria de mirar que aquesta fórmula es pogués mantenir també durant l'any. Salas continua demanant a l'Estat que facin passar més trens per Portbou o bé que aquells que passin per Cervera puguin aturar-se i agafar passatgers.