Consellers delegats

Llegeixo a la premsa comarcal que hi ha una discrepància entre The Majoress figuerenca i els grups a l'oposició de Ciudadanos i PSC, a través dels seus regidors respectius portaveus, sobre la conveniència o no que l'empresa municipal de serveis FISERSA precisi tornar disposar de la figura de conseller delegat.

Que sí, diuen els opositors, i que no, contesta la primera autoritat. Que és un buit que s'ha d'emplenar diu Casellas, i que una empresa d'aquesta envergadura (reinterpreto la literalitat del declarat) necessita major atenció política manifesta Pérez. I la líder d'aquells que fa uns mesos, quan es va trencar del tot el pacte CiU, vaig dir que tenien el repte de poder esdevenir com «Los cinco magníficos» els contesta que no fa falta, que amb ella, el gerent i el consell d'administració es basten i es sobren (torno a reinterpretar) per assegurar el seu correcte funcionament.

Fins aquí les postures i res tinc a dir perquè, com ja vaig comentar fa uns dies, un no pot estar al corrent de tots els «entresijos» de funcionament intern municipal; però sí que m'agradaria fer un comentari sobre dos afirmacions concretes més fetes per Felip en les quals s'allunya del present i s'estén des del futur al passat: Ha dit l'alcaldessa, adoptant un cert paper d'àugur, que mai més tornarà a haver-hi conseller delegat a la Figueres de Serveis Societat Anònima i que, ara fent de cronista, en el passat aquest era un càrrec merament representatiu.

Si respecte de la primera només apunto que la nostra Majoress hauria de ser una mica menys agosarada pel que a les prediccions de futur pertoca ja que, com cantava Antonilo Molina «... el futuro es muy oscuro trabajando en el carbón...», pel que fa a la segona discrepo totalment amb ella (si es referia només al pròxim passat, als anys de govern de CiU callo perquè d'aquest període ella ho sap tot i un servidor quasi res, però no si l'estén a tota la seva història), ja que hi ha hagut etapes en les que el conseller delegat de Fisersa ha estat una figura plenament operativa portant l'empresa, amb la total participació del seu personal, a una plenitud de superació de reptes i consecució de fites.

Aquest possible desacord, benvolguts lectors, ve fonamentat en el fet que, a més de ser l'ideòleg de la creació d'aquest càrrec el 1992 amb el pacte amb CiU, vaig ser la primera persona a ocupar-lo. Així que podria explicar-li a l'alcaldessa un munt d'aquestes «meres representacions» viscudes.