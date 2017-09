L´Escala tira endavant amb les obres previstes a les avingudes de Riells i Montgó

El ple municipal de l'Escala va adjudicar el passat dilluns les obres de la primera fase de la prolongació de l'avinguda Riells cap al port i de la millora del primer tram de l'avinguda Montgó. Està previst que les dues obres s'iniciïn durant el pròxim mes d'octubre.

La primera fase de la prolongació de l'avinguda Riells fins a la Clota Petita, inclosa la zona de la punta del Noi Esquerrà, es va adjudicar a l'empresa Narcís Matas, que va ser la que va presentar l'oferta més avantatjosa entre les deu que es van presentar al concurs. L'adjudicació es va fer per un import de 623.800 euros, amb una ampliació de garantia de deu anys i una aportació per part de l'empresa per a millores que puguin sorgir durant l'execució de 21.175 euros.

L'altre projecte és la millora del primer tram de l'avinguda Montgó, des del giratori de l'avinguda Riells fins al carrer Ginesta. L'objectiu és ampliar les voreres i crear un tram més de carril bici per tal de donar un major protagonisme als vianants. Mentre no es resol la creació d'una nova bossa d'aparcament a la zona, es mantindrà part dels aparcament a l'espai que posteriorment s'usarà com a carril bici. L'obra es va adjudicar a l'empresa TEX, que va presentar la millor oferta entre les set participants, amb 298.750 euros.

Això representa una rebaixa del preu de sortida de més del 20%, incorrent en el que podria ser una baixa temerària. Per això, el ple va aprovar l'adjudicació condicionada, tal com marca la normativa, al fet que l'empresa pugui justificar aquest cost.



Conveni laboral

D'altra banda, el ple també va aprovar durant la mateixa sessió el nou conveni col·lectiu de treballadors i pacte d'empleats públics de l'Ajuntament de l'Escala per al període 2017-2020.

El nou conveni posa les bases del pla de carrera i d'una valoració de llocs de treball, reconeix l'especificitat dels treballadors de la Policia Local i estableix millores per facilitar la conciliació familiar i laboral.