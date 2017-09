Una parella de vigilants vetllaran per la seguretat del tren entre Figueres i Portbou

A partir d´aquesta mateixa tardor els trens que vagin cap a Portbou tindran una parella de vigilants que vetllaran per la seguretat dels seus passatgers. Així ho va avançar l´alcalde de la localitat alt-empordanesa, Josep Lluís Salas, que va assegurar que ja s´han mantingut converses amb ADIF i que espera que compleixin amb l´acord.

Aquesta parella de vigilants començarien a partir de les set de la tarda, ja que durant el dia no se solen registrar tants problemes. Els agents de seguretat que venien amb els trens de Mitjana Distància i Regionals procedents de Barcelona, baixaven a l´estació de Figueres. D´aquesta manera, el tram entre la capital i Portbou quedava sense cap tipus de vigilant que pogués controlar qualsevol situació conflictiva que es pogués donar.

Durant l´estiu, molts veïns dels municipis de la zona havien manifestat les seves queixes perquè grups d´entre 10 i 15 persones pujaven al tren i es comportaven de manera incívica.

En alguns casos també buscaven conflictes i això generava una gran inseguretat per als usuaris, alguns d´ells diaris, que utilitzaven el servei. «No tenien cap tipus d´eina per fer-hi front», explica Salas. L´alcalde de Portbou espera que ara tot això es pugui deixar enrere i que ADIF «compleixi amb tot allò de què s´ha anat parlant en reiterades ocasions entre ambdues parts».

Algunes millores pendents

A més de la part referent a la seguretat, des de fa temps Portbou reclama «la millora urgent i necessària d´algunes de les parts de l´estació», segons Josep Lluís Salas.

Una d´aquestes millores de què estan pendents són les andanes. Portbou és de les úniques estacions de tota la línia que connecta amb Barcelona que no té les andanes a l´altura necessària.

També es necessiten altres actuacions des d´un punt de vista funcional, com poden ser la millora del mobiliari o la façana. Una de les incorporacions més significatives són els ascensors, els quals s´instal·laran durant el pròxim mes d´octubre.