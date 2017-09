Figueres organitza unes Jornades formatives en Solidaritat i Cooperació

Compartir diferents visions, explicar possibles problemes o bé descobrir altres maneres de treballar. Aquests són alguns dels objectius que s'han marcat les segones Jornades formatives de Solidaritat i Cooperació de Figueres, que comencen avui i s'allargaran fins al pròxim 6 d'octubre.

A través de diverses xerrades i activitats es vol enfortir la capacitat tècnica de gestió de projectes de les petites ONG de Figueres i comarca, les quals podran escoltar les experiències i aprendre d'altres entitats més consolidades com és el cas de Proactiva Open Arms, l'ONG Remar, o bé la Fundació Talibès.

Tal com explica la coordinadora del servei de Cooperació de l'Ajuntament de Figueres, Anna Larrull, «la majoria d'entitats de la ciutat ja porten força temps, però n'hi ha algunes que són més noves i potser no disposen encara de tanta experiència, sobretot en l'àmbit de gestió». Larrull diu que a vegades falta comunicar més activament les tasques que es desenvolupen en altres països i que per a aquells que comencen és millor fer-ho des d'una entitat ja existent, ja que «a vegades dur a terme un projecte pot semblar senzill, sobretot quan un té molta il·lusió, però un cop començat poden aparèixer dificultats i, al final, la cara del projecte són ells».



Un bon balanç

Des de l'Ajuntament de Figueres valoren molt positivament el treball de la quinzena d'entitats de la ciutat i de les més de 30 persones que en formen part. «Aquest 2017 ha estat un bon any quant a projectes de cooperació i sensibilització. En general no sol haver-hi cap problema, i el 80% de les entitats ja fa temps que treballen per aquí», assegura Larrull.

La coordinadora també admet que l'any passat el nombre de persones implicades era més alt, prop d'una cinquantena, però que continua anant tot «molt rodat».



La primera conferència

Les jornades començaran avui amb la sessió inaugural a partir de les vuit del vespre al Centre Cívic Joaquim Xirau de la Marca de l'Ham. La presentació anirà a càrrec de Santi Coll, director del Setmanari Empordà, i es comptarà amb la presència de Lluís Puigdemont, president del Consell Català de Cooperació, l'ONG Proactiva Open Arms i amb l'associació Sopa de Pedres. Hi haurà te de benvinguda, música, ball, taula informativa d'entitats i estands amb menjars del món.