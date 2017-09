Així serà la remodelació del nucli antic de Figueres

Els figuerencs són més a prop de tenir un barri vell a l'estil gironí. El Ple Extraordinari de l'Ajuntament,convocat ahir al vespre, va donar llum verd al projecte de reurbanització dels carrers Ample i Peralada emmarcat en el Pla de Rehabilitació del Centre Històric.

L'aprovació d'ahir completa el projecte de renovació del nucli antic de Figueres, que inclou la millora del carrer Jonquera, Barceloneta, Ample i el tram del carrer Peralada entre Rec Arnau i carrer Ample. Aquestes actuacions, incloses en el Pla de Barris, transformaran l'espai públic al centre històric de la ciutat i s'encaminarà cap a un «barri vell» a l'estil gironí.

Es renovarà la pavimentació dels carrers, es prioritzarà la plataforma única, milloraran l'enllumenat i se substituiran les xarxes de serveis urbans com el clavegueram i les telecomunicacions.

El projecte global amb què es farà un rentat de cara als cèntrics carrer Ample (1.041.426,96 ?), Peralada (990.982,36 ?) i Jonquera (728.794,40 ?), seguirà l'exemple del carrer Muralla i la plaça de les Patates, una zona que, des que s'ha reurbanitzat, s'ha revitalitzat i hi han obert nous establiments, sobretot dedicats a la restauració.

L'alcaldessa Marta Felip considera que les obres són una «bona oportunitat» perquè «permetran tancar l'anella esquerra de la Rambla». En un futur, Felip preveu incorporar en el projecte els carrerons d'entremig i la intenció és fer-ho també extensiu a la banda dreta de la Rambla. L'Ajuntament defensa que la intervenció donarà més dignitat al barri vell, una zona on s'hi concentra una part important del teixit comercial de la ciutat. No només es vol rehabilitar la zona per dignificar el centre, sinó també que la gent aposti per viure-hi, com passa amb el barri vell de Girona. Pel que fa a l'oposició, ahir es van reclamar més places d'aparcament i també la millora d'altres carrers de Figueres.

El Pla de de Barris s'ha reprès després que el projecte quedés guardat en un calaix per falta de finançament. La subvenció total del Pla de Barris ascendeix fins a 9,8 milions, dels quals Figueres n'hauria executat al voltant del 40%. Dels 2,7 milions totals –amb IVA inclòs– que costarà la rehabilitació, la Generalitat n'assumirà la meitat i l'Ajuntament el 35%; la resta es redistribuirà entre els propietaris de les finques.