Els aparcaments de Figueres es transformen en zones verdes

Figueres imagina com seria el centre sense espai per a l'aparcament de cotxes. La ciutat s'ha sumat un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura i per primera vegada l'Ajuntament s'ha adherit al Park(ing) Day, una iniciativa internacional que suprimeix els estacionaments de vehicles i els retorna als vianants, transformant-los temporalment en parcs.

Des d'ahir fins avui, s'ha tallat el trànsit al carrer Ample i les places d'aparcament de zona blava s'han convertit en zones de tallers, jocs, xerrades, pintada de murals, música i projecció de documentals per tal que la ciutadania visualitzi els usos que pot tenir l'espai urbà quan no és ocupat per vehicles. Així, una catifa de gespa i grans testos d'arbres i arbustos han envaït el carrer Ample i en un ambient festiu i lúdic s'hi han programat jocs, pintada de murals, hort urbà i xarranca. Ahir també s'hi va projectar el documental Bicicletes versus cotxes, acompanyat d'una taula rodona posterior i avui es tanca l'activitat amb concert de jazz al carrer. L'altre focus d'activitats pedagògiques s'ha traslladat a la Rambla i al carrer Sant Pau. Allà, els alumnes de primària de les escoles de la ciutat van pintar-hi murals al terra centrats en els problemes de mobilitat i possibles solucions. El resultat ha sigut murals pintats amb guix on el protagonisme ha recaigut en les flors, bicicletes i els autobusos.



En mans dels nens

El futur d'una ciutat més neta recau en els infants, assegura el regidor de Mobilitat, Francesc Cruanyes, per la qual cosa el consistori ha dirigit part de les activitats als nens i nenes de Figueres. «La mobilitat sostenible no passa només per aquestes actuacions pedagògiques sinó que hem de pensar en demà passat», ha assegurat Cruanyes, qui considera que les noves generacions «estan més conscienciades» sobre el problema mediambiental.

La setmana de la Mobilitat Sostenible és dur a terme arreu del món i promou els desplaçaments a peu i amb transport públic.