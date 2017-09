Les obres del parc de Bombers de Figueres avancen a un bon ritme

Els treballs per ampliar el parc de Bombers de Figueres avancen progressivament i ho fan a bon ritme. Es van començar el passat mes de juliol i, malgrat que l'agost i les vacances van frenar una mica el seu desenvolupament, a les acaballes de setembre ja es pot veure canvis notables a l'edifici.

Tal com explica la responsable de la infraestructura, Cecilia Egea, «la feina principal d'aquest estiu va estar centrada a condicionar el solar, delimitar algunes parts i separar l'obra de l'espai on han de treballar els efectius de seguretat». Egea va afegir que, de moment, no s'ha donat cap tipus d'entrebanc i que les obres «van sota el calendari previst».

Des del Departament d'Interior de la Generalitat s'ha explicat que a partir d'ara ja estan començant a treballar per complet en la primera fase, i que «no interessa que s'allargui massa».

Aquests treballs se centren en les cotxeres i en la creació d'alguns espais annexos per tal d'encabir-hi un magatzem, una zona per als equips de protecció i un gimnàs. També hi haurà una àmplia zona diàfana per a quatre places d'aparcament. Fins ara es guardaven els equips al mateix espai.

La segona fase de les obres representa un volum d'obra més important perquè s'ha d'enderrocar una part de les construccions actuals. Segons la responsable, «de moment no hi ha cap problema per compaginar els treballs amb la feina dels Bombers, però durant aquest període els treballadors hauran d'estar ubicats en uns mòduls provisionals».

Les obres tenen un termini d'execució d'onze mesos i un pressupost d'1.140.107 euros.



Una obra molt reclamada

Després d'anys d'espera, els treballs que han de dignificar el parc de Figueres ja són una realitat. Fa molt de temps que els bombers reclamaven que s'arrangés el parc o bé que se'n construís un de nou. Els efectius altempordanesos han hagut de conviure amb tot tipus de deficiències com per exemple les goteres de la coberta, la manca d'espai, els forats del terra o el mal funcionament de les portes.

La Generalitat va descartar per un tema econòmic la construcció d'un edifici nou fa uns dos anys i finalment es va optar per la reforma de l'actual.