Una vuitantena de metges participen en una sessió formativa a Figueres

L'Hospital de Figueres va organitzar la ojrnada d' d'Actualització de coneixements en anquiloglòssia, on hi van participar una vuitantena de professionals de l'Alt Empordà i les comarques gironines que ha servit per compartir i posar-se al dia de les novetats en el tractament de l'anquilogòssia, una anomalia en el fre lingual que provoca dificultats en l'alletament matern.

En la jornada hi ha intervingut el doctor Francisco Parri, especialista en cirurgia pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu, qui ha conduït la sessió centrada en com diagnosticar, tractar i quin seguiment cal fer del fre sublingual massa curt.

L'anquiloglòssia necessita un diagnòstic i tractament ràpids per no interferir en l'alletament matern, una malaltia que també pot provocar apnees del son, trastorns psicològics o mala oclusió dental.

Per això, en aquesta jornada també s'han tractat les dificultats en la parla i malposicions dentals associades a l'anquiloglòssia i els problemes més freqüents en la lactància materna.