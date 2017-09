Gossos o símbols d´estatus?

Com si fossin bosses de marca, cotxes o sabates. Races com el pit bull, el dogo, el rotweiller o l'american stanford s'han convertit des de ja fa molt de temps en un símbol d'estatus en determinats barris de les comarques de Girona. Aquest fet podria quedar-se només en una anècdota, si no fos perquè una gran part dels amos d'aquests animals no els volen mantenir quan es fan grans i els abandonen a la seva sort.

La protectora de la ciutat de Figueres s'encarrega de la recollida d'animals al Gironès i l'Alt Empordà. Actualment tenen a les seves instal·lacions prop de 150 gossos, dels quals un 30% són precisament de races potencialment perilloses. Tal com explica el president de la protectora, Alberto Márquez, «aquest tipus de gossos representen un estatus de força, seguretat i poder en diversos barris dels municipis gironins». El problema, segons Márquez, «és que són agressius i dominants, i necessiten una atenció que no reben per part dels seus amos».



Víctimes d'«sparring»

Un altre dels problemes als quals s'ha d'afrontar sovint la protectora és l' sparring, una pràctica que consisteix a utilitzar un gos com a entrenament per a un altre. Segons el president, les baralles de gossos a les comarques gironines són d'allò més freqüents. «Venen molts animals plens de cicatrius, víctimes de les baralles i l' sparring. Cada cap de setmana n'hi ha, de lluites d'animals, però la gent té por de dir-ho i no ho denuncien», lamenta Márquez.

El pròxim mes d'octubre, la protectora portarà tres gossos a una associació barcelonina que es dedica a ensinistrar aquest tipus d'animals per tal de «socialitzar-los» i aconseguir que en un futur puguin optar a una adopció si els resultats són satisfactoris.

Finalment, un altre succés que es dona de tant en tant és l'abandonament de camades. «Durant el darrer any i mig n'hem trobat cinc de diferents, totes al costat de contenidors d'escombraries», explica el president, afegint que «cal més sensibilització i una nova regulació pel que fa als animals que s'adapti a la nova realitat».

Malgrat tot això, des de l'entitat també reconeixen que el darrer any 2016 va anar d'allò més bé i que enguany es poden repetir els resultats. Els més de 700 gats i gossos retornats i adoptats avalen aquests resultats.