Retards a la línia del TAV per una avaria a la catenària a Figueres

La línia del TAV Girona-Figueres acumula retards aquest dilluns al matí per un comboi aturat per una avaria a la catenària a Figueres/Vilafant. Segons ha informat Renfe, l'avís de la incidència s'ha rebut a les 08.15 hores quan un tren d'alta velocitat que cobria el trajecte Barcelona-Lió ha quedat parat a la zona de Figueres/Vilafant per un problema d'electrificació al tram.

Els 121 passatgers afectats han estat transbordats en paral·lel –i mitjançant passarel·les- a un altre tren. Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat fins que no ha s'ha produït el transbord, una maniobra que ha finalitzat poc després de les 10.00 hores. De retruc, uns altres dos trens AVE direcció Barcelona han patit retards considerables: un ha acumulat una demora d'uns 40 minuts mentre que l'altre –amb sortida prevista de Figueres a les 09.05 hores- ha patit més de 60 minuts de retard.