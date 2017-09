Cantallops Campionat de Botifarra solidari amb l'ADF del poble

Cantallops va tornar a organitzar un any més el Campionat de Botifarra solidari en benefici dels voluntaris de l'ADF del municipi. L'esdeveniment va néixer amb l'incendi del juliol del 2012 que va arrasar més de 13.000 ha i durant aquests cinc anys s'ha organitzat anualment per invertir en el manteniment de les franges antiincendis. En l'edició d'enguany hi ha participat un centenar de persones vingudes d'arreu del territori.