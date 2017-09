Compromís d´Esquerres reclama més inversió en el transport públic

El partit Compromís d'Esquerres per Figueres (CExF) considera que la implantació de la mobilitat sostenible a la ciutat és insuficient. El regidor de Compromís, Òscar Vergés, critica que els anteriors governs figuerencs s'han centrat «exclusivament a pacificar el centrà urbà, pensant només en el vehicle privat» i que la política de mobilitat «avança coixa perquè ha deixat de banda el transport públic i la bicicleta».

Per a Vergés, no hi ha hagut inversions ni actuacions significatives per millorar el transport públic: «Disposem de pocs autobusos urbans, recorreguts llargs i baixa freqüència de pas».



La mobilitat, a debat

El partit està a l'espera que el govern iniciï en breu el debat de la mobilitat sostenible amb la participació de la ciutadania. La intenció de l'Ajuntament, com ja ha anunciat amb anterioritat, és la creació de la comissió de mobilitat.

Compromís ha avançat que defensarà la creació de dos eixos viaris amb prioritat per a les bicicletes que travessin la ciutat d'est a oest i de nord a sud. També aposten per la pacificació d'alguns trams de Figueres «per donar seguretat a aquells que volen desplaçar-se en bicicleta i avui encara no s'atreveixen».

D'altra banda, el regidor de Compromís ha valorat positivament les activitats i l'acollida de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.