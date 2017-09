Figueres reclama al Consell que "acceleri" la construcció de la nova gossera

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, demana al Consell Comarcal que "acceleri" la licitació i construcció de la nova gossera projectada al costat del Centre de Tractament de Residus de Pedret i Marzà. Felip diu que el projecte (valorat en 1,2 milions euros) està fet i que les actuals instal·lacions de la ciutat estan "saturades".

L'Ajuntament s'ha compromès a invertir-hi 300.000 â€?euros en dos anys i que, en aquest pressupost, compta amb una partida de 150.000 euros per fer l'obra però adverteix que si no es tira endavant, es perdran. L'alcaldessa insisteix també que el centre arrossega des de fa temps litigis amb els veïns de la zona que poden acabar "amb una resolució que ordeni el tancament d'una part o bé amb la modificació de les actuals dimensions".

En aquest sentit, remarca que cal "actuar" abans que l'equipament es vegi obligat a deixar d'admetre gossos d'altres poblacions. Precisament, el ple de l'ens comarcal té previst aprovar definitivament aquest dimarts el projecte bàsic i executiu per fer possible el nou centre.

Figueres vol que la nova gossera projectada en terrenys del Consell Comarcal a Pedret i Marzà sigui una realitat l'any vinent. Des de 2015 que ambdues administracions treballen en el projecte, que ha de permetre traslladar les actuals instal·lacions que hi ha en terme de la ciutat. Felip recorda que el projecte està fet. De fet, el ple del Consell té previst aprovar definitivament aquest dimarts a la tarda el projecte bàsic i executiu del 'Centre de protecció i adopció d'animals de l'Alt Empordà'. L'obra està valorada en uns 1,2 MEUR, dels quals Figueres n'aportaria 300.000 en dos anys (aproximadament un 30% del total).

"Nosaltres vam pressupostar 150.000 euros per posar-hi aquest any però si abans de finals d'any no es mou fitxa, s'hauran de destinar a una altra cosa", insisteix Felip. Segons l'alcaldessa, l'actual gossera està "saturada" i algunes entitats animalistes ja els han fet saber "que estan essent molt restrictius amb els animals que admeten". Una situació que podria empitjorar, insisteix Felip, si els litigis que arrossega amb els veïns (que fa temps que es queixen de sorolls) es resolen desfavorablement per al centre.

"Els veïns han presentat contenciosos que podrien acabar amb una resolució de tancament d'una part o bé amb la modificació de les seves dimensions. Abans que això passi, s'ha d'actuar", insisteix Felip. En aquest sentit, diu que es dona una "contradicció" perquè, per una banda, l'equipament es troba en una zona que ha quedat integrada a la trama urbana de la ciutat i, per l'altra, realitzen un servei "absolutament indispensable".



Recollida d'animals a l'Alt Empordà i el Gironès

Actualment, el centre s'encarrega de la recollida d'animals al Gironès i l'Alt Empordà, a través de convenis amb els seus consells comarcals i l'Ajuntament de Figueres. La intenció és que el nou equipament també assumeixi aquests àmbits però Felip tem que, tenint en compte la situació en la qual es centre es troba, s'acabi limitant la recollida només a Figueres.



Queixes veïnals i saturació de races perilloses

Les queixes dels veïns pels sorolls fa temps que s'arrosseguen. L'any 2015, l'Ajuntament va imposar una multa de 12.000 euros al centre i el va instar a tancar una part de les instal·lacions, on tenien una quarantena d'animals.

La saturació de l'espai tampoc és nova. El passat mes de març, el seu president, Alberto Márquez, alertava que dels 150 gossos que tenien, una cinquantena eren de races perilloses i que tenien dificultats per aconseguir que els adoptessin. Per això, va anunciar una prova pilot amb una associació de Barcelona dedicada a l'ensinistrament d'aquests animals. L'objectiu era "socialitzar-los" per aconseguir que surtin de les instal·lacions.