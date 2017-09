Roses crea un programa d´una vintena d´activitats per «Aprendre jugant»

L'Ajuntament de Roses ha impulsat un programa d'activitats per al cap de setmana adreçat als infants, joves i famílies per aprendre jugant. S'integra per una vintena d'experiències educatives.

Tallers pràctics d'il·lusionisme, modelació, observació astronòmica, educació emocional, fotografia, circ, invents o arquitectura són algunes de les activitats dins el programa «Aprenem Jugant». Es portarà a terme els caps de setmana entre el 4 de novembre i el 7 de desembre.

Totes les activitats han estat formulades amb una base educativa i seran dinamitzades per professionals, entitats o empreses especialitzades en cadascuna de les matèries.

L'«Aprenem Jugant» també porta a terme en horari lectiu diverses propostes formatives adreçades a escoles i instituts, amb un nivell alt de demanda de participació dels centres, i amb els quals es completa el coneixement que s'obté a partir de l'ensenyament reglat a l'aula.

Enguany les activitats proposades són Aula de Natura i bosc Mediterrani, els tallers de divulgació científica i sostenibilitat Experimentívors i Abres que parlen d'edat, l'obra de teatre Enxarxats, i la proposta La cistella del port per descobrir el Port pesquer de Roses.