El Consell Comarcal desencalla el trasllat de la gossera fora de Figueres

La gossera de Figueres és més a prop de traslladar-se fora del nucli urbà. Ahir el ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar definitivament el projecte executiu per fer possible la nova gossera al costat del Centre de Tractament de Residus de Pedret i Marzà -uns terrenys del Consell Comarcal- que permetrà la dessaturació de la protectora.

L'Ajuntament de Figueres vol que sigui una realitat l'any vinent. Des del 2015 que ambdues administracions treballen en el projecte, que ha de permetre ampliar i traslladar les actuals instal·lacions fora del terme de la ciutat (actualment s'ubica al carrer Pont de Molins).

L'obra està valorada en 830.324,97 euros, dels quals Figueres n'aportaria el 36% amb una inversió de 300.000 euros. La Diputació de Girona té previst invertir-n'hi 300.000 més, el Consell 136,064 euros i la resta de municipis de la comarca es dividirien els 94.260 euros restants. Tot plegat es repartiria entre els pressupostos de 2018 i 2019. Per la seva banda, l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha alertat del nivell de saturació de la protectora d'animals i plantes i ha reclamat al Consell Comarcal que «acceleri» la licitació i construcció de la nova gossera per l'any vinent.

«Vam pressupostar 150.000 euros per posar-hi aquest any però si abans de finals d'any no es mou fitxa, s'hauran de destinar a una altra cosa», insisteix Felip. Segons ha manifestat l'alcaldessa, algunes entitats animalistes ja els han fet saber «que estan essent molt restrictius amb els animals que admeten».

Una situació que podria empitjorar, insisteix Felip, si els litigis que arrossega amb els veïns (que fa temps que es queixen de sorolls) es resolen desfavorablement per al centre. Així, el trasllat donaria resposta a la saturació de les actuals instal·lacions, però també a les queixes dels veïns pels lladrucs dels gossos.

«Els veïns han presentat contenciosos que podrien acabar amb una resolució de tancament d'una part de la protectora o bé amb la modificació de les seves dimensions. Abans que això passi, s'ha d'actuar», insisteix Felip. En aquest sentit, diu que es dona una «contradicció» perquè, per una banda, l'equipament es troba en una zona que ha quedat integrada a la trama urbana de la ciutat i, per l'altra, realitzen un servei «absolutament indispensable».

Les queixes dels veïns pels sorolls fa temps que s'arrosseguen. L'any 2015, l'Ajuntament va imposar una multa de 12.000 euros al centre i el va instar a tancar una part de les instal·lacions, on tenien una quarantena d'animals.



Saturació de races perilloses

La gossera té actualment a les seves instal·lacions prop de 150 gossos, dels quals el 30% pertanyen a races classificades com a potencialment perilloses. La protectora està saturada de races com el pit bull, rotweiller o el dogo que moltes vegades són utilitzats per a baralles. A més, per adoptar-los cal comptar amb una llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos que juntament amb l'estigmatització de la raça dificulta la seva adopció.

Actualment, el centre s'encarrega de la recollida d'animals al Gironès i l'Alt Empordà, a través de convenis amb els seus consells comarcals i l'Ajuntament de Figueres.